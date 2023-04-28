В Бразилии введён запрет на интернет-мессенджер Telegram

Суд в Бразилии наложил запрет на популярный интернет-мессенджер Telegram. Ранее этого требовала федеральная полиция. По мнению бразильских властей, в телеграме могли переговариваться группы экстремистов, которых обвиняют в вооружённых атаках на школы.

Полиция обнаружила телеграм-чаты нескольких неонацистских групп - "Бразильское антисемитское движение" и "Антисемитский фронт". Эти чаты, в частности, были найдены в телефоне подростка, которого обвиняют в стрельбе в двух школах в прошлом ноябре. В результате нападения погибли четыре человека, 13 были ранены.

Администрация Telegram не смогла предоставить полные данные по этим чатам по запросу полиции, сославшись на то, что чаты уже удалены. Суд постановил прекратить работу Telegram в Бразилии. Кроме того, владельцы мессенджера будут обязаны заплатить штраф в 200 тысяч долларов за каждый день неисполнения судебного решения. Суд также порекомендовал платформам Apple и Google удалить возможность загрузки мессенджера из своих сетевых магазинов, а интернет-провайдерам - заблокировать доступ в телеграм.