В Британии агентство по электронной разведке возглавила Энн Кист-Батлер

В Лондоне объявлено имя нового руководителя агентства по электронной разведке GCHQ. Это Энн Кист-Батлер, до недавнего времени бывшая заместителем генерального директора службы MI5. (В обязанности MI5 входит защита национальной безопасности Соединённого Королевства от скрыто организуемых угроз. - РС).

В MI5 Кист-Батлер отвечала за все вспомогательные функции, которые поддерживают оперативную деятельность, включая отслеживание подготовки Россией военного вторжения в Украину и реагирование на него, сообщают Reuters и "Голос Америки".

GCHQ - основное британское агентство по электронной разведке. Оно тесно связано с Агентством национальной безопасности США (АНБ), а также с родственными агентствами в Канаде, Австралии и Новой Зеландии в рамках разведывательного консорциума "Пять глаз".

Энн Кист-Батлер провела два года в GCHQ в качестве главы отдела по борьбе с терроризмом и организованной преступностью. При её участии была введена в действие Национальная программа кибербезопасности.

Как отмечает "Голос Америки", Кист-Батлер выросла в Кембридже, изучала математику в Оксфордском университете, она замужем, у неё трое детей.