В Британии арестовали и допросили бывшего первого министра Шотландии

Британская полиция в воскресенье на несколько часов арестовала бывшую первого министра правительства Шотландии Николу Стёрджен в связи с расследованием возможных финансовых махинаций в Шотландской национальной партии, которую она возглавляла. После семичасового допроса Стёрджен отпустили без предъявления обвинений. Расследование, однако, продолжается. Стёрджен заявила о своей невиновности.

Ранее в рамках расследования был арестован и также отпущен без предъявления обвинений супруг Стёрджен Питер Мюррелл, который занимал в партии руководящую должность - сообщает Би-Би-Си.

Стёрджен стала главой правительства Шотландии в 2014 году. Она не скрывала, что выступает за независимость, под её руководством Шотландская национальная партия (ШНП) добивалась рекордных результатов на выборах. Стёрджен, однако, не удалось добиться повторного референдума о независимости Шотландии. В феврале нынешнего года она ушла в отставку с поста первого министра и лидера партии, заявив, что у неё уже нет энергии быть лидером. О расследовании финансирования ШНП как о причине отставки она не говорила.

Расследование было начато ещё в 2021 году, прокуратуру интересует судьба около 600 тысяч фунтов стерлингов, собранных на проведение нового референдума о независимости, который не состоялся.

Расследование уже привело к снижению рейтинга партии и уменьшению в опросах числа тех, кто был бы готов поддержать шотландскую независимость.