В Британии депутаты требуют остановить показы "Маши и Медведя"

Группа депутатов британского парламента написала открытое письмо министру культуры Великобритании Лизе Нэнди с требованием убрать "Машу и Медведя" со стриминговых сервисов, пишет The Guardian.



Поводом стало решение Netflix приобрести два новых сезона мультсериала и расширить лицензию на показ в более чем 100 странах – в том числе на британском сервисе ITVX. Netflix показывает российский мультсериал уже 11 лет.



Всего письмо подписали 50 депутатов парламента от шести партий. В нем утверждается, что некоторые выходки Маши представляют собой "пропагандистский контент", который "не отличается тонкостью". Конкретные претензии связаны с двумя эпизодами: в одном Маша появляется в шлеме танкиста, в другом – в фуражке, напоминающей фуражку НКВД.

Депутаты считают, что это "активно способствует нормализации советской военной символики для мировой аудитории маленьких детей".



Составители письма сослались на комментарии украинского Центра по борьбе с дезинформацией. В нем говорилось, что "Маша и Медведь" – это "не просто мультфильм, а инструмент российской мягкой силы", в котором "высмеиваются традиции других народов через поведение Маши, а также нормализуются советские символы и милитаристские темы". Недавно министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна также назвал мультсериал "частью кремлевской мягкой силы".



Российская анимационная студия Animaccord, которая является создателем мультсериала, все обвинения отвергает. Ее представитель Мелани Бонвичино назвала их "ложными и клеветническими" и подчеркнула, что компания никогда не получала государственного финансирования.