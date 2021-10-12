В Британии начальная фаза борьбы с COVID-19 названа "провальной"

Группа британских парламентариев признала действия правительства в начале пандемии серьезным провалом в области общественного здоровья.



Авторы специального доклада, названного "Коронавирус: выученные уроки" - члены двух парламентских комитетов - здравоохранения и социальной защиты и науки и технологий. В работе обоих комитетов участвуют представители всех парламентских партий. Как пишет "Би-би-си", в 150-страничном документе даётся оценка действиях властей и анализируются причины самой высокой смертности от Covid-19 в Западной Европе - 150 тысяч человек.



Глава обоих комитетов, подготовивших доклад, консерватор Джереми Хант, что назвал ошибочной стратегию британских властей, направленную на достижение так называемого стадного иммунитета. Первый локдаун в стране был введен гораздо позже, чем требовала ситуация. Это повлекло за собой неоправданные жертвы.

Первые случаи заболевания коронавирусом были зафиксированы в Британии 31 января 2020 года, а первый общенациональный локдаун был объявлен 23 марта, когда во многих странах уже действовал режим карантина.

В докладе отмечены и успешные меры властей в борьбе с пандемией, в частности, программа всеобщей вакцинации была реализована быстро и успешно.

В будущем году правительство проведет открытое общественное дознание по итогам борьбы с пандемией. Выводы доклада в основном касаются ситуации в Англии. Решения правительств Уэльса, Северной Ирландии и Шотландии не анализировались.