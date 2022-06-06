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В Британии пройдёт голосование о доверии премьеру Джонсону

Более 50 депутатов от правящей Консервативной партии призывают вынести вотум недоверия премьер-министру Великобритании Борису Джонсону.

В понедельник были собраны необходимые 54 подписи для проведения голосования о доверии. Голосовать будет фракция консерваторов в Палате общин, процедура состоится уже в понедельник вечером. Джонсону достаточно будет заручиться поддержкой половины соратников по фракции плюс 1 голос - это 180 депутатов.

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