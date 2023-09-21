В Британии пятерых граждан Болгарии будут судить за шпионаж в пользу РФ

В Великобритании королевская прокуратура в четверг сообщила о предъявлении обвинения в шпионаже в пользу России пятерым живущим в стране гражданам Болгарии.

Как говорится в сообщении, в период с 30 августа 2020 по 8 февраля 2023 года пятеро обвиняемых, вступив в сговор, собирали "информацию, которая могла бы быть прямо или непрямо полезной для противника". Эта деятельность, по мнению прокуратуры, была направлена на подрыв безопасности и интересов государства.

Трое обвиняемых - Орлин Руссев, Бизер Джамбазов и Катрин Иванова - ещё в феврале были обвинены в обладании фальшивыми документами, в частности Болгарии, Франции, Италии, Испании, Хорватии, Словении, Греции и Чехии. В августе они были арестованы, уже тогда сообщалось, что их подозревают в шпионаже. В последнем сообщении названы имена ещё двух подозреваемых - Иван Стоянов и Ваня Габерова. Расследование ведёт отдел по борьбе с терроризмом лондонской полиции, в сообщении говорится, что какие-либо подробности, которые могут поставить ход расследования под сомнения, сообщаться не будут.

По информации центра "Досье", Руссев предоставлял Яну Марсалеку, бывшему топ-менеджеру компании Wirecard, который бежал в Беларусь, сейчас предположительно живёт в России и, как утверждается, сотрудничал с российскими спецслужбами, оборудование для слежки.

26 сентября обвиняемые должны предстать перед судом в Вестминстере. The Guardian отмечает, что в Британии дела о шпионаже крайне редко доходят до суда, поскольку иностранных граждан, подозреваемых в шпионаже, как правило, высылают из страны.