В Британии умер Мохаммед Аль-Файед, владевший Harrods и отелем Ritz

Сын Аль-Файеда Доди Аль-Файед 31 августа 1997 года погиб в автокатастрофе в Париже вместе с принцессой Дианой. Мохаммед Аль-Файед не был согласен с официальной версией о том, что авария произошла по вине водителя и репортёров, которые преследовали пару. Он считал, что его сын и леди Диана стали жертвами заговора, и вёл собственное расследование, но после вердикта Высокого суда Лондона в 2008 году, поддержавшего официальную версию, заявил, что прекращает его. В последние годы он практически не появлялся на публике и жил в своём особняке в графстве Суррей.

Аль-Файед переехал в Великобританию в 1970-е годы, уже будучи успешным бизнесменом. Би-би-си отмечает, что он так и не получил британского гражданства; отказ в гражданстве в 1995 году привёл к политическому скандалу и отставке ряда министров кабинета - Аль-Файед заявил, что платил им за лоббирование его интересов. Знаменитый парижский отель Ritz он приобрёл в 1979 году и оставался его владельцем до самой смерти. Именно из этого отеля отправились в 1997 году в роковую поездку его сын и принцесса Диана.

Аль-Файед был также владельцем лондонского универмага Harrods, покупки в котором нередко делают знаменитости и миллиардеры. Впоследствии его приобрел суверенный фонд Катара. В 1990-е годы Аль-Файед также стал владельцем футбольного клуба "Фулхэм", который впоследствии также продал. Он также занимался благотворительностью.