В Британии задерживается запуск оборонного завода для Украины

Запуск оборонного завода компании BAE Systems в Гласкоде в Уэльсе, где должны производить артиллерийские боеприпасы для Украины, откладывается как минимум на полгода. Об этом сообщает The Guardian.

Речь идёт о предприятии, где в апреле 2024 года произошёл взрыв. Ожидалось, что его ввод в эксплуатацию позволит увеличить британские мощности по выпуску 155-мм артиллерийских снарядов в 16 раз по сравнению с 2023 годом и нарастить поставки боеприпасов Украине.

Запуск производства планировался на лето 2025 года, но завод до сих пор не открыт. В BAE Systems подтвердили задержку, пояснив, что в прошлом году было принято решение удвоить проектные мощности предприятия. До этого компания выпускала от трёх до пяти тысяч снарядов калибра 155 миллиметров в год. Даже при 16-кратном увеличении объемы производства вырастут лишь до примерно 80 тысяч снарядов ежегодно, пишет The Guardian.

Для сравнения, немецкий концерн Rheinmetall намерен выйти на уровень свыше миллиона артиллерийских снарядов в год к 2027 году. По данным на 2023 год, Украина расходовала от трёх до пяти тысяч артиллерийских снарядов в день.