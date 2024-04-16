В британском парламенте одобрен проект о запрете курения до 15 лет

Проект закона о полном запрете на курение до 15-летнего возраста, предложенный британским премьером Риши Сунаком, прошёл во вторник первое голосование в британском парламенте. Десятки однопартийцев премьера голосовали против. Как сообщает Reuters, среди противников самого строгого в мире запрета на курение — члены Консервативной партии и бывшие главы британского правительства Лиз Трасс и Борис Джонсон. Государство не должно вмешиваться личную жизнь граждан, заявил Джонсон.

За проект закона проголосовали 383 депутата, против 67. Это означает, что процедура принятия закона будет продолжена.

Британские законодатели обладают правом так называемого свободного голосования, что означает для них возможным не придерживаться одной позиции со своими однопартийцами.

Среди голосовавшие против законопроекта 57 консерваторов, были и министр торговли и бизнеса Кеми Баденох. Это стало для премьера ещё одним сильным ударом. Ранее глава правительства уже подвергался критике — например, в вопросах защиты климата или в решениях в области обороны.

Закон и запрете курения детям и подросткам до 15 лет относится к главным политическим инициативам Сунака в преддверии всеобщих выборов, запланированных на конец года. Опросы показывают, что на них может победить Лейбористская партия.