В Киевской области упал вертолёт, погибло руководство МВД Украины

В городе Бровары Киевской области в среду утром, 18 января, рядом с детским садом упал вертолёт. В здании случился пожар. По предварительным данным, погибли 18 человек, из них трое детей. 22 человека, среди которых 10 воспитанников детского сада, госпитализированы.

В вертолёте находилось руководство МВД - в общей сложности девять человек. Глава МВД Денис Монастырский и его первый зам Евгений Енин погибли.

По данным Mash, вертолёт принадлежал вооружённым силам Украины.

По словам главы администрации Киевской области Алексея Кулебы, вертолёт упал между детсадом и жилым домом. В помещении сада находились дети и воспитатели. Их эвакуировали.

Что стало причиной крушения, пока не сообщается.

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