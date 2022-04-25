В Брянске горит нефтебаза "Транснефти"

В Брянске горит нефтебаза "Транснефть Брянск Дружба". Об этом сообщили в пресс-службе МЧС. По предварительным данным, пострадавших нет. Эвакуировать людей из-за пожара не будут. Причины пожара пока не установлены.

Брянская область граничит с Украиной. Комментарий "Транснефть-Дружбы" пока получить не удалось.

МЧС cообщило о пожаре на нефтебазе в Фокинском районе Брянска ночью. Позже источники "Интерфакса" и РИА Новости сообщили о ещё одном пожаре, который произошел на нефтебазе в другой части города. Рано утром загорелся резервуар с дизельным топливом на территории нефтяного комплекса на Снежетьском Валу. Огонь охватил резервуар объемом 10 тысяч кубометров, рассказал собеседник "Интерфакса".



"Транснефть-Дружба" - дочернее общество "Транснефти". В ведении предприятия находится нефтепровод "Дружба", по которому осуществляются поставки нефти из России в Европу.

В Брянской области до 25 апреля действует высокий уровень террористической угрозы. 14 апреля губернатор Александр Богомаз утвеерждал, что в результате обстрела со стороны Украины пострадали восемь человек и около 100 домов. В начале апреля власти другого приграничного российского региона - Белгородской области - обвинили Украину в обстреле нефтебазы на территории Белгорода.