В Брянске второй раз за месяц загорелся строящийся военный госпиталь 

В Брянске во второй раз за месяц произошёл пожар в строящемся здании госпиталя для военнослужащих. По данным агентства "РИА Новости", загорелся строительный мусор.

Предыдущее возгорание произошло 18 июня. Местные власти в качестве причины пожара назвали ошибку строителей при заливке битумом плит.

Строительство нового военного госпиталя в Брянске началось в начале года и по планам должно закончиться в ноябре. По заявлению министра обороны России Сергея Шойгу, больницу, рассчитанную на 150 пациентов, оснастят самым передовым оборудованием, которое позволит оказывать высокотехнологичную помощь. Подобные госпитали одновременно возводят в Курске, Белгороде, Рязани, Южно-Сахалинске, Каспийске, Севастополе, Мирном и во Владикавказе.