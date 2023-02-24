В Брянской области могут застроить территорию бывшего концлагеря

В Брянской области хотят вернуть в собственность государства территорию бывшего фашистского концлагеря "Дулаг-142". В конце 2020 года вся территория завода была продана на торгах владельцу "Брянского метизного завода" Николаю Рогову. Вместе с территорией, на которой располагался лагерь, бизнесмену отошёл памятный знак "Дулаг-142". Его поставили еще в советское время на месте одного из захоронений пленных. Об этом сообщает журналист-расследователь Андрей Захаров.

Лагерь появился в 1941 году – вскоре после оккупации Брянска гитлеровскими войсками – и просуществовал до 1943 года. Через него прошли 80 тысяч человек – военнопленных и мирных жителей. Более половины из них умерли или были расстреляны.

До войны на территории лагеря работал завод по ремонту бронетехники. После войны он возобновил работу и в 1960-е годы выпускал агрегаты для межконтинентальных ракет. В 2010-е годы предприятие признали банкротом.

После торгов последовал судебный процесс с участием конкурсного управляющего и прокуратуры. В 2022 году "Дулаг-142" внесли в реестр объектов культурного наследия. Это означает, что снести памятник нельзя.

Вместе с тем попытка оспорить продажу всей бывшей территории завода была неудачной. Апелляционный суд постановил, что забирать у нового владельца в пользу государства можно только те участки, где точно есть захоронения. Поисковики пока нашли их только в определенном месте на площади более одного гектара, пишет журналист. При этом прокуратура полагает, могилы пленных могут быть разбросаны на территории 50 гектаров.

Владелец территории Николай Рогов в разговоре с Захаровым подтвердил, что на территории будет установлен мемориальный комплекс, но его площадь сообщить отказался. Журналист допускает, что бизнесмен хочет продать государству землю, где расположен "Дулаг-142", вместе с захоронениями обратно, но уже дороже.

Захаров также отмечает, что у обанкротившегося бронетанкового завода была своя музейная экспозиция с 200 экспонатов. В январе она была продана за 170 тысяч рублей (примерно 2250 долларов по текущему курсу).