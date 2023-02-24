Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

В Брянской области могут застроить территорию бывшего концлагеря

Памятный знак "Дурлаг-142", ФОТО: Прокуратура Брянской области

В Брянской области хотят вернуть в собственность государства территорию бывшего фашистского концлагеря "Дулаг-142". В конце 2020 года вся территория завода была продана на торгах владельцу "Брянского метизного завода" Николаю Рогову. Вместе с территорией, на которой располагался лагерь, бизнесмену отошёл памятный знак "Дулаг-142". Его поставили еще в советское время на месте одного из захоронений пленных. Об этом сообщает журналист-расследователь Андрей Захаров.

Лагерь появился в 1941 году – вскоре после оккупации Брянска гитлеровскими войсками – и просуществовал до 1943 года. Через него прошли 80 тысяч человек – военнопленных и мирных жителей. Более половины из них умерли или были расстреляны.

До войны на территории лагеря работал завод по ремонту бронетехники. После войны он возобновил работу и в 1960-е годы выпускал агрегаты для межконтинентальных ракет. В 2010-е годы предприятие признали банкротом.

После торгов последовал судебный процесс с участием конкурсного управляющего и прокуратуры. В 2022 году "Дулаг-142" внесли в реестр объектов культурного наследия. Это означает, что снести памятник нельзя.

Вместе с тем попытка оспорить продажу всей бывшей территории завода была неудачной. Апелляционный суд постановил, что забирать у нового владельца в пользу государства можно только те участки, где точно есть захоронения. Поисковики пока нашли их только в определенном месте на площади более одного гектара, пишет журналист. При этом прокуратура полагает, могилы пленных могут быть разбросаны на территории 50 гектаров.

Владелец территории Николай Рогов в разговоре с Захаровым подтвердил, что на территории будет установлен мемориальный комплекс, но его площадь сообщить отказался. Журналист допускает, что бизнесмен хочет продать государству землю, где расположен "Дулаг-142", вместе с захоронениями обратно, но уже дороже.

Захаров также отмечает, что у обанкротившегося бронетанкового завода была своя музейная экспозиция с 200 экспонатов. В январе она была продана за 170 тысяч рублей (примерно 2250 долларов по текущему курсу).

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.


Свежий выпуск аудионовостей Радио Свобода.

Слушайте прямой эфир

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG