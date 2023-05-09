В Брянской области под обстрел попал детский сад в населённом пункте Курковичи. Губернатор региона Александр Богомаз возложил ответственность за это на Вооружённые силы Украины.

По словам чиновника, в здании взрывом выбило окна и было нарушено электроснабжение, а также загорелись постельные принадлежности. О пострадавших не сообщается. Ещё одним взрывом была повреждена спортплощадка.

В Белгородской области ПВО сбила беспилотник. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Он также заявил об обстреле города Шебекино. Были повреждены окна, балконы и фасады двух домов, а также повреждены несколько автомобилей.