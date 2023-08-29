В Брянской области во вторник был обстрелян поселок Климово

Во вторник во второй половине дня в Брянской области был обстрелян посёлок Климово. Как сообщают брянские областные источники, жертвами обстрелов стали два мирных жителя. Инфраструктура поселка "сильно разрушена", отмечается издание "Новости Брянска".

Через некоторое время появилось уточнение, что обстрел Климово велся из систем залпового огня "Град".

Около 17 часов вторника губернатор области Александр Богомаз подтвердил факт обстрела и гибель нескольких мирных жителей. Число погибших уточняется. Были также повреждены школа, несколько административных построек и жилых домов.

Около 19 часов глава Климовского района предупредил жителей атакованного поселка в необходимости оставаться дома, не передвигаться по улицам и сохранять спокойствие.

В 20 часов в телеграм-канале губернатора Богомаза появилось сообщение об ответном ударе подразделений Минобороны по селению Семёновка в Украине, где находится "временный пункт" ВСУ, пишет брянское областное издание "Новости Брянска".