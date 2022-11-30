В Брянской области загорелись резервуары с нефтепродуктами

В Суражском районе Брянской области, которая граничит с Украиной, в ночь на среду загорелись резервуары с нефтепродуктами. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

Он оценил площадь пожара в 1800 квадратных метров. Что стало причиной возгорания, губернатор не уточнил. На место направлены пожарный поезд и аэромобильная группа МЧС, добавил Богомаз. Сведений о пострадавших не поступало.

Утром ТАСС со ссылкой на экстренные службы сообщил, что площадь пожара, охватившего резервуар с дизельным топливом, составляет 4 000 квадратных метров, то есть увеличилась вдвое. Пожар уже локализован.

Телеграм-канал "112"утверждает, что резервуар с нефтью загорелся после попадания боеприпаса, сброшенного с беспилотника. Суражский район Брянской области находится относительно далеко от границы с Украиной.

В Курской области, которая также граничит с Украиной, вчера в результате обстрела были частично обесточены Суджанский и Кореневский районы, сообщил губернатор Роман Старовойт. По его словам, зафиксировано порядка 11 ракетных ударов. Один из снарядов попал в объект энергоснабжения, написал Старовойт. Утром во вторник он сообщал об обстреле приграничного посёлка Тёткино. В результате были повреждены объекты энергоснабжения, часть посёлка оказалась обесточена. Никто не пострадал.

После начала военного вторжения России в Украину регулярно сообщается о напряжённой обстановке в российских регионах, граничащих с зоной боевых действий. Власти Брянской, Белгородской и Курской областей неоднократно сообщали об обстрелах, как они утверждали, с украинской стороны. Министерство обороны Украины обстрелы не комментирует.

С 10 октября российские военные наносят массированные удары по объектам критический инфраструктуры в Украине. На российской территориии уже не в первый раз под обстрел попадает нефтебаза.