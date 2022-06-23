В Брюсселе начался саммит ЕС. Украина ждёт от него статуса кандидата

В Брюсселе в четверг открылся саммит ЕС. Он продлится два дня. Ожидается, что лидеры государств Евросоюза примут решение предоставить Украине и Молдове статус стран-кандидатов в члены ЕС. Ранее такую рекомендацию дала Еврокомиссия.

"Происходят исторические события" - сказала перед саммитом глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Она отметила, что речь не только об агрессии России против Украины, но и о поданных после российского вторжения заявках Украины, Молдовы и Грузии на вступление в ЕС. По её словам, в Европе вновь "задул ветер перемен".

В пятницу исполнится 4 месяца с момента начала российского вооружённого вторжения в Украину. Боевые действия продолжаются с большой интенсивностью, прежде всего на востоке страны. И в Брюсселе, и в Киеве признают, что решение предоставить Украине статус кандидата - прежде всего символ поддержки страны перед лицом российской агрессии, а путь к вступлению Украины в ЕС будет долгим и непростым. Однако в Киеве подчёркивают важность этого шага, который президент Украины Владимир Зеленский назвал "шагом из темноты на свет".

Украине и Молдове будет предоставлен полноправный статус кандидатов - такой, какой имеют ряд стран Западных Балкан и Турция - однако переговоры с ними будут зависеть от выполнения ряда условий, связанных с борьбой с коррупцией и укреплением верховенства закона. Возможная дата вступления их в ЕС пока не называется даже теоретически, политики говорят о десятилетнем и даже большем сроке. Грузии статус кандидата предоставлен не будет - ей, в отличие от Украины и Молодовы, выдвинули предварительные условия.