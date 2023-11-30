В Брюсселе предложили интегрировать Украину в оборонные программы ЕС

Стратегия оборонной промышленности Европы должна принимать во внимание военные потребности Украины, заявила в четверг председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Выступая на ежегодной конференции оборонного ведомства ЕС, она подчеркнула, что Украина должна быть интегрирована в оборонные программы ЕС. По словам фон дер Ляйен, это поможет Киеву в борьбе против российского вторжения.

В качестве первых шагов к реализации этой идеи глава Еврокомиссии назвала вовлечение Украины в проведение консультаций по развитию оборонной отрасли, сообщили "Голос Америки" и агентство Reuters.

Это должно привести к интеграции Украины в некоторые из европейских оборонных программ – "с согласия Европарламента и Совета Европы и там, где это необходимо", – уточнила фон дер Ляйен.

На совещании министров обороны стран ЕС в августе в Толедо было объявлено о создании 20-миллиардного многомиллиардного фонда военной помощи Украине. Киеву ежегодно с 2024 по 2027 годы будут выделяться 5 млрд евро на программы вооружения и обучения. Об этом тогда объявил верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.