В Будапеште назвали "вмешательством" реакцию Киева на контракт с Газпромом

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто назвал вмешательством в венгерские дела реакцию Украины на заключённое Будапештом соглашение с Газпромом, сообщило агентство Reuters.

Сегодня, 27 сентября, "Газпром" заключил с венгерской энергетической группой MVM соглашение о поставке газа в течение 15 лет. За этот срок планируется поставлять в год 4,5 млрд кубометров газа. Условия соглашения могут быть изменены лишь через 10 лет.

Украинская компания "Оператор ГТС Украины" обеспокоена сокращением или полной остановкой транзита газа в Венгрию через Украину. Контракт между Венгрией и Украиной предусматривает поставках газа через Сербию и Австрию.