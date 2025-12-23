Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

В Будённовске беспилотники атаковали нефтехимический завод "Ставролен"

ТЭС, обслуживающая "Ставролен"
ТЭС, обслуживающая "Ставролен"

В городе Будённовск Ставропольского края украинские беспилотники атаковали объекты, расположенные в промзоне. Об этом заявил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров. По его словам, возник пожар, на месте работают экстренные службы.

Он не уточнил, какой именно объект подвергся атаке. Украинские мониторинговые телеграм-каналы Exilenova+ и Supernova+ пишут, что атакован нефтехимический завод "Ставролен". Это подтверждает также анализ издания Astra. Телеграм-каналы публикуют видео масштабного пожара. О пострадавших не сообщается.

"Ставролен" – один из основных производителей полиэтилена и полипропилена в России, предприятие входит в группу "Лукойл". Это не первая атака беспилотников на предприятие.

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил об отражении атаки дронов в нескольких районах региона. В хуторе Верхнепотапов Константиновского района обломками беспилотника, по его словам, поврежден забор в частном подворье, в станице Грушевской Аксайского района загорелся строящийся частный дом. Никто не пострадал.

Минобороны России отчиталось о 41 сбитом украинском беспилотнике над пятью регионами (Ставропольский край, Калмыкия, а также Белгородская, Ростовская и Курская области), а также аннексированным Крымом и акваторией Чёрного моря. Украинские военные удары пока не комментировали. Украина утром во вторник подверглась массированным ударам российских беспилотников и ракет.


Прямая линия Путина
Embed
Прямая линия Путина

No media source currently available

0:00 0:19:29 0:00

Прямая линия Путина

Бои в Купянске и Покровске

Аудионовости

Новости
Embed
Новости

No media source currently available

0:00 0:05:00 0:00

Новости

Новости Радио Свобода: точность, оперативность, беспристрастность


Рекомендованое

XS
SM
MD
LG