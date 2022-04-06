В Бухаресте автомобиль врезался в ворота посольства России

Утром 6 апреля в ворота посольства России в Бухаресте врезался легковой автомобиль и загорелся. Водитель погиб, сообщила местная полиция и подтвердила прокуратура.

Следователи устанавливают обстоятельства случившегося.

По информации телеканала Digi24 со ссылкой на источники, водитель действовал преднамеренно. Он на большой скорости преодолел ограждения, установленные у посольства после протестов против российского военного вторжения в Украину, и врезался в ворота. Охранник посольства потребовал, чтобы водитель немедленно уехал. Тот что-то крикнул в ответ и, как утверждается, поджег себя.

Портал G4media сообщает, что нападавший по имени Богдан Драгич ранее написал в соцсетях: "Я тоже украинец! Было бы замечательно считать всех нас украинцами, пока не закончится ужасная война, грозящая гибелью всему человечеству!"