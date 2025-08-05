В Бухаресте умер бывший президент Румынии Ион Илиеску

Бывший президент Румынии Ион Илиеску умер в Бухаресте. Илиеску было 95 лет. В начале июня врачи диагностировали у него рак лёгких.

Илиеску родился 3 марта 1930 года в пригороде Олтеница в семье железнодорожника. Отец Илиеску был членом действовавшей в подполье коммунистической партии.

В 1955 году Илиеску закончил Московский энергетический институт.

В 1957 году он был избран депутатом Великого национального собрания. В последующие годы работал в Союзе ассоциаций студентов-коммунистов и возглавлял отдел пропаганды ЦК Румынской коммунистической партии (1965–1968). В 1967 году занял пост первого секретаря ЦК Союза коммунистической молодёжи и стал министром по делам молодёжи.

К середине 1970-х генеральный секретарь ЦУ компартии Николае Чаушеску начал видеть в Илиеску потенциального соперника и постепенно отстранил его от активной политической деятельности.

В 1984 году Илиеску сняли со всех постов и исключили из ЦК, но Чаушеску не стал подвергать его репрессиям.

Вся биография Иона Илиеску в период коммунизма оставалась засекреченной, отмечает Румынская служба Радио Свобода. Официальные документы, содержащие его личные данные и сведения о карьере в руководстве Румынской рабочей партии и Румынской коммунистической партии, исчезли из архивов.

Президентская комиссия по анализу коммунистической диктатуры также не имела доступа к личному делу бывшего президента Румынии.

В мае 1990 года в Румынии прошли выборы президента. На них за Илиеску проголосовали 85% избирателей. Илиеску стал первым демократически выбранным главой государства. В 1992 году Илиеску повторно избрали президентом.

В 1996 году Илиеску проиграл выборы Эмилю Константинеску и перешёл в оппозицию. На президентских выборах 2000 года Илиеску снова баллотировался и победил во втором туре.

В 1990 году Илиеску организовывал доставку в Бухарест вооружённых железной арматурой шахтёров для разгона оппозиционных демонстраций. После этих событий против него было возбуждено уголовное дело по обвинению в преступлениях против человечности. Илиеску вменялась ответственность за гибель четырёх шахтёров в июне 1990 года и ранения около тысячи человек. Всего за годы его правления в результате беспорядков и актов насилия погибли более 800 человек.

Попытка румынского суда закрыть дело не увенчалась успехом. В 2015 году Европейский суд по правам человека обязал Румынию возобновить расследование.

В 2004 году Илиеску, будучи президентом, подписал договор о вступлении Румынии в НАТО, на семь лет позже, чем другие страны европейского социалистического лагеря.

Кроме того, Илиеску выступал против против официального осуждения коммунизма и разоблачения виновных в преступлениях, совершённых при прежнем режиме.

7 августа в Румынии объявлено днём национального траура.