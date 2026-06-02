В бундестаге предупредили о рисках поездки депутатов от АдГ на ПМЭФ

В парламенте Германии прозвучали предупреждения о рисках шпионажа в ходе поездки депутатов ультраправой партии "Альтернатива для Германии" на ежегодный Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ). В этом году он проходит с 3 по 6 июня.

Как пишет во вторник "Немецкая волна", запланированную поездку парламентариев из АдГ в Санкт-Петербург раскритиковали депутаты как от правящих, так и оппозиционных партий. Серьезной угрозой для безопасности назвали её политики из Христианско-демократического союза (ХДС), Социал-демократической партии Германии (СДПГ) и партии "Союз-90"/"зеленые".

Как сказал председатель парламентского комитета по контролю за спецслужбами Марк Хенрихман, российские спецслужбы используют мероприятия, подобные ПМЭФ, "для сбора развединформации и вербовки".

В другой правящей партии - СДПГ - тоже назвали участие немецких ультраправых политиков в ПМЭФ "крайне проблематичным с точки зрения политики безопасности". "Из расследований наших разведслужб мы знаем, что российские спецслужбы целенаправленно ищут контакты с политическими деятелями, проводят операции влияния и пытаются собирать информацию", - приводит "Немецкая волна" слова эксперта фракции СДПГ по внутренней политике Себастьяна Фидлера в беседе с газетой Handelsblatt.

На фоне сохраняющихся западных санкций в отношении тысяч российских компаний, организаций и частных лиц - за полномасштабное российское вторжение в Украину - на экономический форум в Санкт-Петербурге в прошлом году вернулись представители США и Франции, отмечает агентство DPA.

В нынешнем году, как писало на днях РБК, участие в официальных мероприятиях ПМЭФ примут несколько десятков человек как минимум из 7 государств, которые Москва называет "недружественными". Издание упоминало присутствие представителей политических и бизнес-кругов из США, Германии, Франции, Австрии, Румынии, Швейцарии и Великобритании. При этом, как следует из публикации РБК, речь не идёт об официальном направлении делегаций.

РБК упоминало, что больше всего представителей на петербургском экономическом форуме будет у ФРГ. Как сказал в комментарии DPA председатель правления Германо-российской внешнеторговой палаты Маттиас Шепп, "в долгосрочной перспективе Западу не следует оставлять Россию, её огромный рынок и сырьевые ресурсы Азии". Шепп отметил, что только граждане Китая основали в России в первом квартале этого года 1400 новых компаний. "Не в последнюю очередь в контексте периода после прекращения огня мы, как и другие крупные западные страны, хотим сохранить экономический мост с Россией и защитить немецкие активы в России на сумму более 100 миллиардов евро", - добавил Маттиас Шепп.

Из-за санкций объем торговли между Германией и Россией в прошлом году упал ниже 10 миллиардов евро. До полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году Германия считалась крупнейшим европейским торговым партнером России. Объем торговли между двумя странами в 2021 году составил 59,7 млрд евро, а на пике активности в 2012 году - 80 млрд евро.

Из представителей немецкого бизнеса на предстоящем петербургском форуме ожидается в том числе участие Штефана Дюрра - основателя агрохолдинга "ЭкоНива", крупного производителя молочной продукции, и участие Томаса Бруха - многолетнего управляющего директора Globus Holding. По данным торговой палаты, сеть Globus - одна из 1600 немецких компаний, всё еще работающих в России, с предполагаемым оборотом около 20 миллиардов евро в прошлом году.

Службы безопасности по всей Европе не раз предупреждали о растущей угрозе со стороны российских разведслужб, стремящихся, как утверждается, удержать западные державы от поддержки Украины в условиях полномасштабного вторжения России, начавшегося в феврале 2022 года. Москва обвинения отрицает, называя их проявлением русофобии.



