В Бурятии отменены прямые выборы мэра Улан-Удэ

Народный Хурал (парламент) Бурятии отменил прямые выборы мэра Улан-Удэ, заменив их решением конкурсной комиссии, сообщает ТАСС. Закон принят в окончательном чтении.

За отмену прямых выборов проголосовали 54 депутата, шесть – против, один воздержался. Некоторых единоросов не было на сессии, но они "делегировали" свою голоса коллегам, отмечает "Сибирский экспресс". Законопроект в Народный Хурал внес глава Бурятии Алексей Цыденов. Парламент Бурятии должен был рассмотреть законопроект ещё в феврале 2024 года, но позже его сняли с повестки.

"В том же Советском Союзе первые секретари горкомов не избирались, избирались только депутаты. В 90-х годах западную избирательную систему начали вводить. Сегодня мы видим, куда западные ценности катятся", - заявил глава администрации губернатора Алдар Гулгенов. Его цитирует Сибирь.Реалии.

Мэра Улан-Удэ будет избирать конкурсная комиссия, часть которой будет состоять из депутатов городского совета, часть – назначаться губернатором региона. Алдар Гулгенов заявил, что "людям без разницы, кто конкретно руководит, важнее, чтобы город развивался, и жизнь была комфортнее".

Член "Единой России" Михаил Гергенов заявил, что отмена выборов поможет сохранить пост нынешнему главе Улан-Удэ Игорю Шутенкову. Бывший кандидат на пост мэра, представляющий КПРФ в Госдуме Вячеслав Мархаев после отмены прямых выборов заявил, что Шутенков избран "благодаря административному ресурсу". "Массовые митинги недовольных результатами выборов людей лишь подтвердили его спорную легитимность. Убрать этот позорный пробел можно, устранив от голосования народ. Убедить людей без кнута и пряника голосовать за худших главу региона и мэра столицы не представляется возможным", - написал Мархаев.