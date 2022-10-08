В Бурятии после поджога баннера с буквой "V" задержали подростков

В столице Бурятии Улан-Удэ сотрудники ФСБ задержали двоих 17-летних подростков, которых подозревают в поджоге баннера в цветах российского флага и с буквой "V", который был вывешен на постаменте памятника Ленину. Об этом сообщил сайт "Люди Байкала".

Сообщение подтвердили в управлении МВД по Бурятии. Там заявили, что предполагаемые поджигатели якобы уже "раскаялись и признали вину". Задержанные - жители Улан-Удэ. Один из них студент городского колледжа.

Ранее в связи с поджогом было возбуждено уголовное дело о вандализме. Баннер подожгли в ночь на 7 октября. Пострадала лишь часть растяжки. Её уже заменили.

Это уже второй случай повреждения баннера с символом так называемой спецоперации в Украине на центральной площади Улан-Удэ, где установлен памятник Ленину в виде огромной головы "вождя". Изначально плакат на самом большом бюсте Владимира Ленина в мире был установлен ещё в апреле. Тогда на нём была буква "Z". Однако через пару недель баннер был повреждён. Плакат заменили на новый - уже с буквой "V" - как утверждается, "по просьбе жён военнослужащих Восточного военного округа", поскольку бойцы из Бурятии как правило воюют в Украине именно под обозначением "V", а не "Z".