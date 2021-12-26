В Улан-Удэ пропал пожарный Алексей Попов, ранее заявивший об избиении сотрудниками Росгвардии. Попов больше недели не отвечает на телефонные звонки правозащитницы Надежды Низовкиной. Об этом сообщает Сибирь.Реалии.

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В начале августа росгвардейцы, по словам Попова, попытались ограбить его во дворе его дома, после чего несколько часов избивали его, оскорбляли и угрожали изнасиловать. После избиения его оставили на ночь в камере, отказавшись вызвать скорую помощь и дать обезболивающее.

Спустя два дня после нападения Попов написал заявление в Следственный комитет. После этого обращения росгвардейцы приезжали к его дому и угрожали. Однажды Попова в подъезде встретил один из сотрудников Росгвардии с автоматом в руках и просил "поговорить" - Алексей отказался с ним разговаривать, передаёт Сибирь.Реалии.

По словам пожарного, о результатах проверки ему через четыре месяца так и не сообщили.