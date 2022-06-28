В Бурятии жёны военных потребовали вернуть их мужей из Украины

В Бурятии жёны военнослужащих записали обращение к главе республики Алексею Цыденову с просьбой вернуть мужей домой. Военные с января отправились на "учения" и сейчас находятся в Украине, сообщила редакции Сибирь.Реалии одна из участниц акции Вера Партилхаева.
"С 24 февраля они участвуют в спецоперации. Истощены морально, физически. У всех контузии легкой и средней степени тяжести", - говорят жёны военных на камеру.
По их словам, военные 4 месяца находятся в военно-полевых условиях, многие болеют простудой.
"Телевидение не придает огласки этому беспределу! Все бояться, дана команда молчать! Пусть будет на вашей совести смерть каждого военного в этой несправедливой войне! Мы требуем вернуть наших сыновей и мужей на родину", - пишет Вера Партилхаева в своих соцсетях, обращаясь к главе Бурятии Алексею Цыденову.
По её словам, в обращении участвовали жены военных из пятой танковой Тацинской бригады. Как утверждается, известно минимум о 30 погибших военных из этой бригады. Всего, по данным Сибирь.Реалии, к середине июня подтверждены данные о 184 погибших из Бурятии. Республика занимает второе место среди регионов России по числу погибших. Официально Минобороны эти данные не комментирует. Также пока нет реакции властей на обращение жён.
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