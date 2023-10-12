В бюджет заложили выплаты из расчёта в 100 тыс убитых в Украине военных

Российские власти заложили в проект государствненого бюджета на будущий год выплаты для семей погибших в Украине военнослужащих из расчёта на примерно 100 тысяч погибших. Это следует из подсчётов издания "Можем объяснить", которое изучило проект федерального бюджета на 2024-2026 годы.

Как отмечает издание, помимо единовременных страховых выплат за погибшего, родственники получают ещё и ежемесячную компенсацию. В этом года она составляет 21 922,12 рубля. Компенсация выплачивается из Социального Фонда России. На поддержку семей получивших ранения и инвалидность, а также компенсации погибших, в проекте бюджета выделено более 16 миллиардов рублей, из них более 5,2 миллиардов - на ежемесячные выплаты за погибших военнослужащих. Это значит, что бюджете предусмотрены средства на выплаты за примерно 240 тысяч человек.

В это число входят и те военнослужащие, которые погибли на других войнах или при исполнении служебных обязанностей. "Можем объяснить", однако, указывает, что в бюджете 2024 года на эти цели выделено на 2,2 млрд рублей больше, чем в принятом до войны в Украине бюджете на 2022 год. Этой разницы должно хватить на выплаты более родственникам более чем 102 тысяч человек. Как отмечает "Можем объяснить", эта цифра может не отражать суммарные потери российской армии прямо сейчас, а быть прогнозной на 2024 год.

Минобороны не приводит данных о потерях российских военных в Украине. "Медиазона" и Би-би-си по открытым источником смогли установить имена более 30 тысяч военнослужащих, погибших с начала широкомасштабного вторжения в феврале 2022 года. Предположительно, реальные потери выше, поскольку не обо всех погибших есть информация в открытых источниках.

Как отмечает "Можем объяснить", родственникам погибших полагаются также единовременные компенсации в размере несколько миллионов рублей - то есть при 100 тысячах погибших российские власти должны будут выплатить, включая выплаты раненым, более 1 триллиона.