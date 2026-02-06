В части Белгорода после удара по ТЭЦ пропали тепло, свет и вода

Белгород частично остался без электроснабжения в результате атаки в ночь на 6 февраля. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Ночью после обстрела Гладков писал о "большом объеме повреждений энергетической инфраструктуры города Белгорода, Белгородского, Ракитянского, Борисовского, Грайворонского, Яковлевского округов".

Восстановительные работы, по его словам, продолжались всю ночь. "На сегодняшний день нам не удалось в полном объеме восстановить подачу электроэнергии в Белгороде. Ещё раз повторюсь, восстановительные работы продолжаются. Работа школ, детских садов – в обычном, обязательном формате", – сообщил губернатор.

Ранее местные жители сообщали о взрывах, сообщает "Настоящее Время". Телеграм-канал "Пепел" пишет, что в центре Белгорода зафиксированы перебои с подачей отопления. Пресс-служба водоканала Белгородской области сообщала, что после ракетного обстрела отключено электроснабжение нескольких объектов водоканала в Белгороде и Борисовском округе.

Согласно анализу Astra, украинские военные атаковали северную часть Белгородской ТЭЦ.

Объекты энергетики Белгорода в последние недели нередко подвергаются ударам, из-за чего в городе и области возникают перебои с электричеством и теплоснабжением.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что украинская армия нанесла "новые удары по объектам энергетики". "В результате атаки несколько населенных пунктов Клинцовского района были обесточены", – написал он. По словам Богомаза, электроснабжение было восстановлено.

Минобороны России отчиталось о 38 сбитых украинских беспилотниках в ночь на 6 февраля, в том числе над территорией Брянской области – 26, Белгородской – 10. В условиях боевых действий проверить информацию сторон не всегда представляется возможным.