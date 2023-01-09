В чеченском селе похищены около 20 местных жителей

В чеченском селе Алхан-Кала сотрудники силовых структур похитили около 20 местных жителей. Причины их задержания не были названы. Предположительно, похищенных вывезли в Грозный, где удерживают в одной из нелегальных тюрем. По данным канала 1ADAT, их могут пытать: в частности сообщается, что двое из задержанных – братья Хамзат и Халим Солсаевы – избиты и находятся в тяжёлом состоянии.
О задержании алханкалинцев сообщили чеченские оппозиционные телеграм-каналы 1ADAT и NIYSO. Информацию также подтвердили источники Кавказ.Реалии из числа жителей села. По данным NIYSO, похищенных удерживают на территории Грозненского районного отдела внутренних дел, начальником которого является сын министра МВД Чечни Руслана Алханова. МВД по республике эту информацию не комментировало. На звонки корреспондента Кавказ.Реалии в дежурной части РОВД Грозненского района не ответили.
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