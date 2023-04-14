В Чечне пожизненный срок получил обвиняемый в участии в вооруженном нападении на колонну пермского ОМОНа в 2000 году. Его признали виновным по статьям о мятеже в целях изменения конституционного строя России и посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов.

Имя осуждённого не называется, передаёт Кавказ.Реалии. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии особого режима.

Атака на колонну ОМОНа, отправившегося на зачистку села, произошла 29 марта 2000 года у села Джани-Ведено. Ей руководили полевые командиры Шамиль Басаев и Хаттаб (Самер Салех ас-Сувейлем). Погибли 31 омоновец и российский военный, ещё 12 были захвачены в плен и убиты позже. Около ста человек были ранены. Потери со стороны нападавших неизвестны.

В Кремле после боя заявляли о троих погибших и 20 раненных. Как сообщало Агентство военных новостей, о засаде, в которую попали пермские омоновцы, командование федеральных сил в Чечне узнало случайно от пилота пролетавшего мимо вертолёта.

Маршрут передвижения колонны не был согласован, автомобили следовали без охранения, не соблюдая положенную. Офицеры не знали радиочастот прикрывавших район военных, а у всего отряда была только одна радиостанция дальнего действия, которая была уничтожена в начале боя. За это никто осуждён не был.

О непосредственной роли осуждённого за нападение не сообщается. В августе за участие в том же бою был приговорён к 20 годам ещё один чеченец — Рашид Атуов. Какой суд рассматривал дело, не сообщалось. Конкретная роль Атуова в нападении также не названа.