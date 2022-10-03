В Чечне медработницу заставили извиниться за слова о мобилизации

В Чечне заставили публично извиниться старшую медработницу Урус-Мартановской районной больницы за аудиосообщение о том, что врачи, которые не принесут к 5 октября военные билеты, будут мобилизованы на войну в Украине. Сотрудницу и главврача больницы вызвал к себе министр здравоохранения респбулики Сулейман Лорсанов. Сюжет с публичными извинениями вышел в эфире ЧГТРК "Грозный".

На видео руководитель больницы утверждает, что совещание по вопросам мобилизации действительно было, однако о том, что кто-то из врачей отправится на фронт после 5 октября, речи не шло. Медработница пояснила, что лишь хотела ускорить процесс подготовки документов и "неправильно донесла мысль сообщения".

После разговора с министром она добавила, что готова сама отправиться добровольцем на войну.