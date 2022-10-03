В Чечне медработницу заставили извиниться за слова о мобилизации

В Чечне заставили публично извиниться старшую медработницу Урус-Мартановской районной больницы за аудиосообщение о том, что врачи, которые не принесут к 5 октября военные билеты, будут мобилизованы на войну в Украине. Сотрудницу и главврача больницы вызвал к себе министр здравоохранения респбулики Сулейман Лорсанов. Сюжет с публичными извинениями вышел в эфире ЧГТРК "Грозный".
На видео руководитель больницы утверждает, что совещание по вопросам мобилизации действительно было, однако о том, что кто-то из врачей отправится на фронт после 5 октября, речи не шло. Медработница пояснила, что лишь хотела ускорить процесс подготовки документов и "неправильно донесла мысль сообщения".
После разговора с министром она добавила, что готова сама отправиться добровольцем на войну.
- 22 сентября глава Чечни Рамзан Кадыров на совещании с оперативным штабом по проведению "специальной военной операции" заявил, что в республике мобилизация проводиться не будет. Он пояснил это тем, что за время войны в Украине республика "перевыполнила план". Сюжет об этом вышел на местном телеканале. Спустя несколько дней пресс-секретарь Кадырова Ильман Вахидов отметил, что сообщения об отмене в Чечне мобилизации на войну в Украину были распространены "не российскими СМИ, не нашими республиканскими", а "оппозиционно настроенными изданиями, телеграм-каналами".
- Принуждение к публичным извинениям и унижение "провинившихся" широко практикуется в Чечне. В октябре 2021 года вице-премьер Чечни Джамбулат Умаров предложил распространить публичные извинения на всю Россию. Чиновник назвал унизительные видеопризнания "прекрасной практикой", добавив, что извинения "тем более оправданы", когда сам проступок записан на видео.
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