В Чечне похищают мужчин для отправки на войну в Украину

Несколько чеченских правозащитных организаций и блогеров рассказали о поступающих к ним обращениях от жителей Чечни, которых похищают для отправки в качестве "добровольцев" на войну против Украины. По их словам, похищенных заставляют подписывать контракт под угрозой провести неопределенное время в "секретных" тюрьмах. Об этом сообщает Кавказ.Реалии.

В частности, оппозиционное движение 1ADAT сообщает о "сотнях [похищенных] людей из разных районов" Чечни. По данным представителя движения, в одной из нелегальных тюрем, по отзывам побывавших там, содержатся 100 человек, в другой – 30.

В правозащитной ассоциации "Вайфонд" заявили , что за последнее время к ним поступили десятки обращений от жителей Чечни, заявлявших о принудительной отправке на войну. Среди тех, кого вынуждают стать "добровольцами", есть люди с инвалидностью. Есть и госслужащие, которых обязали подписать заявление о вступлении в "добровольцы".

"Им и их семьям угрожают, вынуждая подписывать бумаги. Хотя они категорически не хотели ехать на войну, это против их воли. Более того, в случае ранения или смерти в документах прописаны крайне маленькие суммы, не те, о которых говорит пропаганда ", – рассказала собеседница Кавказ.Реалии в "Вайфонде".

Оппозиционный блогер, автор ютьюб-канала "Мысли Ислама" Ислам Белокиев говорит о десятках подтвержденных случаев похищений – при этом, по его данным, к правозащитникам обращаются лишь малая часть пострадавших.