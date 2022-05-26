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В Чечне похищают мужчин для отправки на войну в Украину

Глава Чечни Рамзан Кадыров

Несколько чеченских правозащитных организаций и блогеров рассказали о поступающих к ним обращениях от жителей Чечни, которых похищают для отправки в качестве "добровольцев" на войну против Украины. По их словам, похищенных заставляют подписывать контракт под угрозой провести неопределенное время в "секретных" тюрьмах. Об этом сообщает Кавказ.Реалии.

В частности, оппозиционное движение 1ADAT сообщает о "сотнях [похищенных] людей из разных районов" Чечни. По данным представителя движения, в одной из нелегальных тюрем, по отзывам побывавших там, содержатся 100 человек, в другой – 30.

В правозащитной ассоциации "Вайфонд" заявили , что за последнее время к ним поступили десятки обращений от жителей Чечни, заявлявших о принудительной отправке на войну. Среди тех, кого вынуждают стать "добровольцами", есть люди с инвалидностью. Есть и госслужащие, которых обязали подписать заявление о вступлении в "добровольцы".

"Им и их семьям угрожают, вынуждая подписывать бумаги. Хотя они категорически не хотели ехать на войну, это против их воли. Более того, в случае ранения или смерти в документах прописаны крайне маленькие суммы, не те, о которых говорит пропаганда ", – рассказала собеседница Кавказ.Реалии в "Вайфонде".

Оппозиционный блогер, автор ютьюб-канала "Мысли Ислама" Ислам Белокиев говорит о десятках подтвержденных случаев похищений – при этом, по его данным, к правозащитникам обращаются лишь малая часть пострадавших.

  • Глава Чечни Рамзан Кадыров, который называет себя "пехотинцем Путина" регулярно публикует видео с отправкой на войну так называемых добровольцев.
  • Ранее Кадыров пообещал каждому "добровольцу", кто поедет воевать в Украину, единоразовую выплату в 300 тысяч рублей. Требования к кандидатам минимальные – они должны быть просто "здоровыми" мужчинами в возрасте до 50 лет и могут не иметь опыта срочной службы или боевого опыта.
  • В опубликованном Службой безопасности Украины видео оказавшийся в плену военнослужащий из Чечни рассказал, как пытался написать отказ от участия в боевых действиях на территории Украины, но командование заставило солдат воевать.
  • Главное управление разведки Минобороны Украины опубликовало список кадыровцев и так называемых добровольцев, которых в марте – мае 2022 года отправили для участия в войне из Чечни. В нем содержатся имена 2425 человек, из которых около 100 указаны убитыми. Из опубликованной базы стало известно, кого и из каких районов республики добровольно или принудительно призывали на войну. Выяснилось, что некоторые добровольцы судимы по особо тяжким статьям.

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