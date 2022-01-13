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В Чечне проходят рейды полиции в поисках символики Ичкерии

Акция "Ичкерия жива" в Киеве, архив

Жители Чечни сообщают о рейдах силовиков, которые ищут на одежде и личных вещах символику волка. Силуэт животного был гербом и изображался на флаге непризнанной Чеченской республики Ичкерии. О рейдах сообщает редакция Кавказ.Реалии.

По данным оппозиционного движения 1ADAT, рейды проходят на всей территории республики. Источник Кавказ.Реалии сообщает, что символику с волком ищут также у школьников. Учителей просят предупредить родителей и детей о недопустимости такой одежды и пугают привлечением к ответственности.

Изображение волка не входит в список экстремистских материалов Минюста, нет в нём и официальной символики чеченских сепаратистов.

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