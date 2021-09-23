В Чечне родственников Закаева заставили на камеру критиковать его

Неизвестные вооружённые люди в Чечне накануне задержали родных чеченского политика Ахмеда Закаева, живущего в эмиграции в Лондоне. Об этом редакции Кавказ.Реалии сообщили источники из районного центра Ачхой-Мартана.

Среди задержанных были братья Закаева - Бувади и Али, их жёны Сацита и Раиса, а также одна из сестер - Зеза.

Первоначально их доставили в отдел МВД по Урус-Мартановскому району Чечни, а после они, со слов самих задержанных, были перевезены в Грозный, предположительно, в расположение так называемого "нефтяного полка". Там их продержали несколько часов и отпустили домой для записи критических видеообращений в адрес Закаева.

Поздно вечером всех родных собрали в одном из домов братьев Закаева, где было снято видеообращение. Женщин и детей уведомили, что их запишут отдельно, утром следующего дня. Дом был окружен многочисленной охраной, при записи присутствовали должностные лица Урус-Мартановского района - префектуры, ОМВД и люди неизвестной вооружённой структуры.

Кавказ.Реалии пока не располагает комментариями ни самого Закаева, ни официальных лиц из Чечни.

Ранее сообщалось, что во время совместного эфира со спикером парламента Чечни Магомедом Даудовым в инстаграме Кадыров пригрозил Закаеву, что "сожжёт его в синем пламени".

Угрозы в свой адрес Ахмед Закаев получает от Кадырова не в первый раз. Ранее он пригрозил Закаеву физической расправой из-за его слов о спецоперации в Чечне, в которой был убит Аслан Бютукаев и еще пять членов подполья. Тогда бывший вице-премьер самопровозглашённой Ичкерии выразил соболезнования родным убитых, а также назвал их "национальными героями". "Ты быстро приезжай, я тебя посажу в подвал. Или выстрелом в лоб убью и возьму на себя кровную месть", – заявил тогда Кадыров.

Ахмед Закаев – известный чеченский политик, ныне проживающий в Великобритании. Он представляет себя как "главу правительства Ичкерии за рубежом".

На этой неделе Кадыров также призвал Закаева отправить одного из своих сыновей в Чечню, чтобы он "подорвал себя и умер на газавате (то же, что и джихад. - Прим.ред.)". Таким образом, по видению Кадырова, он должен "доказать свое мужество".