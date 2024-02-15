В Чечне убиты три человека после нападения на полицейского

Ночью 14 февраля в чеченском селе Старый Ачхой трое неизвестных открыли стрельбу и ранили полицейского, заявили в республиканском Следкоме. Ответным огнём, как утверждается, нападавшие были убиты.

По официальной версии, на месте происшествия якобы нашли оружие и боеприпасы. Уголовное дело завели по статье о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов, сообщает Кавказ.Реалии.

Накануне вечером "несколько подозрительных лиц" в селе заметил участковый по фамилии Сулейманов, пишет со ссылкой на источник телеграм-канал "ВЧК-ОГПУ". Он вызвал подкрепление, через полчаса местные сотрудники правоохранительных органов начали прочесывать лес и якобы наткнулись на вооруженных людей. Предположительно, ранения получил старший сержант полиции Мадаев.

С начала месяца это уже второе сообщение о стрельбе в Чечне с участием сотрудников силовых ведомств. Вечером 4 февраля в Грозном, предположительно, был убит подполковник полиции Альберт Атмурзаев, начальник отделения по работе с личным составом временной оперативной группировки органов и подразделений МВД России. Об этом сообщили телеграм-каналы "Сапа Кавказ" и "База". Официально власти эти сообщения не комментировали.

Сообщалось, что Атмурзаев, передвигаясь на автомобиле в районе "Ахмат Арены", отказался остановиться по требованию сотрудников ОМОН-Ахмат, тогда они открыли огонь по машине.