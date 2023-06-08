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В Чечню доставили бронетехнику китайского производства

Бронетранспортеры китайского производства ShaanXi Tiger 4х4, доставленные в Грозный. Фото: скриншот видеозаписи из телеграм-канала Рамзана Кадырова

Чеченское вооруженное подразделение "Ахмат" получило новые машины для участия в войне против Украины – среди них восемь бронетранспортеров китайского производства ShaanXi Tiger 4х4. До этого Китай не раз отрицал военные поставки в Россию.

Видеозапись с новой техникой появилась в телеграм-канале главы Чечни Рамзана Кадырова 7 июня. Со своими приближенными он проехал за рулем одного из бронетранспортеров и заявил, что это "самая лучшая машина", которую "не ловит ни одна пуля". Такая же бронетехника есть в каталоге производителя, компании Shaanxi Baoji Special Vehicles Manufacturing. Она расположена в городе Баоцзи китайской провинции Шэньси.

О том, что Китай поставляет в Россию различную технику и комплектующие для участия в войне против Украины не раз сообщали зарубежные источники.

В марте этого года телеканал CNN на основе таможенных записей сообщил, что после начала вторжения китайские госпредприятия оборонного комплекса продолжили поддерживать активные торговые отношения с российскими оборонными компаниями, которые попали под западные санкции. Издание Politico писало, что китайские компании поставили в Россию тысячу штурмовых винтовок, которые можно использовать на войне, а также другое оборудование, в том числе детали для дронов и бронежилеты. В мае редакция Financial Times сообщила, что ЧВК "Вагнер" через компанию-посредника в конце прошлого года закупила в Китае 20 тысяч защитных шлемов.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Китай предоставляет России нелетальную военную помощь, а также рассматривает возможность поставок оружия.

При этом Китай неоднократно утверждал, что страна придерживается нейтралитета и не продает оружие в зоны конфликта. В частности, в апреле глава китайского МИДа Цинь Ган заявил, что Китай не поставляет и не будет поставлять оружие ни России, ни Украине.

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