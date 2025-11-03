В Чехии Бабиш и партнёры подписали коалиционное соглашение

В Чехии лидеры трёх правых и популистских партий 3 ноября подписали соглашение о создании правящей коалиции. По итогам парламентских выборов, прошедших в начале октября, партии, составляющие нынешний кабинет министров, потеряли большинство.

Новым премьером, как ожидается, станет лидер одержавшего победу движения ANO Андрей Бабиш. Один из богатейших людей страны уже был премьер-министром, последние 4 года он провёл в оппозиции. В коалицию с ANO, как и ожидалось, вошли две правопопулистские партии - "Свобода и прямая демократия" во главе с Томио Окамурой, построившая кампанию на критике миграции, в том числе и из Украины, и "Автомобилисты для себя", выступающая против так называемой зелёной повестки.

Обе эти партии скептически настроены по отношению к поддержке Украины. В проекте программы будущей коалиции говорится, что новое правительство Чехии отвергнет попытки создания общеевропейской армии. Также в нём сказано о расширении сотрудничества с такими странами, как Словакия и Венгрия, позиция которых по вопросу о поддержке Украины отличается от большинства стран ЕС. В то же время, в нём не говорится о возможности выхода из НАТО или ЕС или о прекращении поддержки Украины.

Партнёры по коалиции обещают воздержаться от повышения налогов, отвергнуть последние инициативы Евросоюза относительно перехода к "зелёной экономике", ужесточить политику в отношении миграции, а также создать реестр неправительственных организаций, получающих финансирование из-за рубежа. Последняя инициатива уже подверглась критике со стороны НКО и оппонентов будущих коалиционных партнёров.

Бабиш пока ещё не получил официального мандата от президента на составление правительства. Также неизвестны имена будущих министров, хотя партии уже договорились о распределении портфелей. Кандидатура одного из лидеров "Автомобилистов" Филипа Турека на пост министра иностранных дел оказалась под сомнением из-за публикаций в СМИ о том, что в прошлом он допускал в соцсетях расистские высказывания. Сам Турек утверждает, что часть высказываний ему не принадлежала, а другие объяснил "чёрным юмором".