В Чехии бывшего бизнес-партнёра Ротенберга обвинили в обходе санкций

В Чехии полиция возбудила уголовное дело против гражданина России по обвинению в нарушении международных санкций. Об этом в понедельник сообщил Национальный центр борьбы с организованной преступностью. Имя подозреваемого полиция не называет, однако, по сообщениям СМИ, речь идёт о бывшем бизнес-партнёре Аркадия Ротенберга.

Согласно сообщению полиции, российский гражданин в 2015 году участвовал в переводе денежных средств, принадлежавших олигарху из России, который был включён в санкционный список ЕС в связи с аннексией Крыма. Эти деньги, как утверждается, были использованы и на территории Чехии. По словам представителя полиции, этот олигарх, имя которого также не называется, связан с руководством Российской Федерации.

Издание Deník N сообщило, что пообщалось с подозреваемым. Это бизнесмен Дмитрий Калантырский. Олигарх, о котором идёт речь в сообщении полиции, судя по всему, близкий к Владимиру Путину бизнесмен Аркадий Ротенберг.

"Муниципальный сканер" ещё в 2017 году публиковал расследование, в котором называл Калантырского одним из "эмиссаров", направленных Ротенбергом в страны Центральной и Восточной Европы после введения против него санкций. Калантырский живёт в Чехии с 2014 года. Это бывший председатель правления принадлежащего Ротенбергам "СМП Банка". Радио Свобода также упоминало о нём в своих публикациях о том, как братья Ротенберги пытаются обойти санкции.

Калантырский подтвердил изданию Deník N, что в 2015 году получил от своих бизнес-партнёров из России около 100 миллионов крон (более 4 миллионов долларов), причём часть этих средств далее были направлены на счета офшорных компаний. Калантырский не отрицает, что долгое время знаком с Ротенбергом и вёл с ним бизнес, однако утверждает, что компания, которая в 2015 году перечисляла ему деньги, тогда не принадлежала другу Владимира Путина. О какой компании идёт речь, пока не известно. Он также утверждает, что сейчас не ведёт дел с Ротенбергом и поддерживает деловые отношения лишь с некой женщиной из окружения бизнесмена.

В Чехии Калантырскому принадлежат три компании, одна из них связана с кипрским офшором. Дом, где он живёт в Праге, также принадлежит компании, зарегистрированной на Кипре. В рамках уголовного дела, возбуждённого 2 августа, там прошёл обыск. Сообщается, что подозреваемый российский гражданин не был помещён под стражу. Расследование продолжается.