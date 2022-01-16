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В Чехии и Болгарии прошли акции в поддержку политзаключённых в РФ

Акция в поддержку Навального в Праге (апрель прошлого года)

Представители российской диаспоры в разных странах в преддверии годовщины ареста в России оппозиционера Алексея Навального проводят акции солидарности с российскими политзаключёнными.

В воскресенье такие акции прошли в Варне (Болгария) и в столице Чехии Праге.

Как сообщает SOTA, в Варне пикет с участием нескольких десятков человек прошёл у российского консульства. Одним из его участников стал эмигрировавший из России политик Геннадий Гудков.

В Праге десятки людей прошли шествием по историческому Карлову мосту. В акции, в частности, приняли участие журналисты-политэмигранты Григорий Пасько, Ольга Романова и Денис Билунов. Участники шествия поддержали также белорусских политзаключённых. "Наши сердца с теми, кто встречает начало 2022 года в тюрьмах, в заключении, со всеми теми, кого преследуют власти за выражение политических взглядов" - сказал участник шествия, политолог Александр Морозов:

Алексей Навальный был задержан на погранконтроле в аэропорту Шереметьево 17 января после того, как прилетел в Россию из Германии, где лечился после отравления веществом из группы "новичок". Уже год Навальный лишён свободы - он отправлен в колонию по старому уголовному делу, которое он и его соратники считают сфабрикованным по политическим мотивам.

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