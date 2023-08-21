В Чехии и Словакии в 55-ю годовщину вспоминают советское вторжение

В Чехии и Словакии 21 августа вспоминают о вторжении войск пяти стран Варшавского договора во главе с Советским Союзом в 1968 году. Руководство СССР приняло решение ввести войска в Чехословакию, входившую тогда в советский блок, чтобы положить конец процессу реформ, получившему известность как Пражская весна.

Митинг в память о событиях 55-летней давности прошёл у здания Чешского радио в Праге. В 1968 году его обстреливали из танков.

Президент Чехии Петр Павел в своём выступлении провёл параллели между событиями 1968 года и российским вторжением в Украину. "Россия с того времени никак не изменилась. Хотя сейчас она называется иначе, то, какую внешнюю политику она проводит и каких ценностей придерживается, полностью соответствует тому, что было раньше", - сказал Павел. Другие выступившие на церемонии политики также подчеркнули важность поддержки Украины в борьбе с агрессией.

Чехословацкая армия в 1968 году не оказывала вторжению сопротивления. Жители страны организовывали массовые ненасильственные акции протеста, которые прекратились только после того, как руководство Чехословакии подчинилось диктату и согласилось на "временное" пребывание советских войск в стране, продлившееся до 1991 года. Жертвами вторжения, по последним данным, стали 137 граждан Чехословакии.

Наиболее известной акцией протеста против ввода войск в Чехословакию в СССР стала несанкционированная демонстрация на Красной площади в Москве под лозунгом "За вашу и нашу свободу". Семеро её участников подверглись репрессиям со стороны советских властей.