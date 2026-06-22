В Чехии проходит забастовка журналистов радио и телевидения

Сотрудники Чешского телевидения и Чешского радио - общественных медиа, финансируемых посредством лицензионных сборов и независимых от властей - в понедельник проводят забастовку в знак протеста против предложенного правительством изменения схемы их финансирования. Журналисты опасаются, что телевидение и радио тем самым попадут под контроль властей и утратят редакционную независимость.

Вещание во время забастовки продолжается, однако с изменениями, некоторые программы начинаются позже, в том числе и выпуски новостей - они идут с минутным опозданием.

Сотрудники радио и телевидение пришли на работу в чёрном, чёрную одежду они призвали носить всех, кто их поддерживает. Предупредительная забастовка продлится 24 часа.

Накануне несколько тысяч человек приняли участие в акции солидарности у здания Чешского телевидения в Праге. В понедельник будет организован хэппенинг у здания радио и ещё один митинг у здания телевидения.

Правительство Андрея Бабиша предложило законопроект об отмене лицензионных сборов и финансировании радио и телевидения за счёт госбюджета. При этом финансирование будет существенно сокращено. Представители оппозиции, поддержавшие журналистов, утверждают, что цель Бабиша - поставить общественное телевидение и радио под контроль правительства. Опасения высказал и президент Чехии Петр Павел.

Бабиш и другие члены правительства заявляли, что цель изменений - экономия средств, а вмешиваться в профессиональную деятельность журналистов правителсьтво не намерено. В то же время ряд политиков, в том числе представители популистских партий-партнёров Бабиша по коалиции неоднократно критиковали в особенности Чешское телевидение, обвиняя его в предвзятости и в том, что оно необъективно освещает деятельность их политических сил. Критикуют ЧТ в том числе и пророссийские силы.