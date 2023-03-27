В Чехии прокуратура может в связи со взрывом на складе с боеприпасами в Врбетице в 2014 году предъявить обвинение в шпионаже Николаю Шапошникову, бывшему советскому военнослужащему, ещё в 90-е годы получившему чешское гражданство. Как пишет в понедельник газета Lidové noviny, именно его предполагаемая роль в организации взрыва сейчас в центре внимания следствия.

Шапошников, который сейчас живёт в Греции, работал консультантом компании Imex Group. Именно на принадлежащем ей складе произошёл взрыв, в результате которого погибли два человека и был причинён большой ущерб.

Lidové noviny со ссылкой на источники утверждает, что Шапошников незадолго до взрыва передавал информацию о боеприпасах, которые хранились в Врбетице, генерал-майору Андрею Аверьянову - начальнику агентов российской военной разведки ГРУ Анатолия Чепиги и Александра Мишкина, которые, получив информацию, под чужими именами отправились в Чехию и, как считает чешское следствие, взорвали склад.

Также, как уже сообщалось ранее, именно Шапошников отправлял владельцу склада электронное письмо с указанием дней, когда агенты ГРУ, выдававшие себя за оружейных инспекторов из Таджикистана и Молдовы, прибудут во Врбетице.

4 октября 2014 года, как пишет издание, Аверьянов в Португалии встретился с Шапошниковым, после чего вернулся в Москву. 7 октября были куплены билеты для Чепиги и Мишкина, которые прибыли в Прагу 11 октября. 16 октября произошёл взрыв в Врбетицах, в тот же день оба агента и Аверьянов, который в это время был в Вене, вылетели в Москву.

Как отмечают Lidové noviny, Чепиге и Мишкину в Чехии по-прежнему формально не предъявлено обвинение, поскольку у следствия, по имеющимся данным, нет подтвержения того, что они были в Врбетице.

Дочь Шапошникова подтверждала, что он сам вместе с членами семьи встречался с Аверьяновым в Португалии. Она описывала это как обычную встречу знакомых-туристов. Сам Шапошников, который давал показания по делу, заявил, что не знал подлинную идентичность двух "инспекторов". Следствие, однако, считает, что он скрыл правду.

Чешские власти заявили о подозрении в адрес агентов российской военной разведки в середине апреля 2021 года. Предположительно, целью взрывов были боеприпасы, предназначавшиеся для поставки за рубеж, возможно в Украину. Чехия выслала беспрецедентное число сотрудников российского посольства, Россия ответила тем же. Ещё до российского вторжения в Украину отношения между Прагой и Москвой резко обострились. Россия обвинения в причастности к взрывам категорически отрицает.

Чепига и Мишкин - те же сотрудники ГРУ, которых британские власти, под именами "Петрова" и "Боширова", обвиняют в покушении на Сергея Скрипаля и его дочь в Солсбери в 2018 году.