Президент Земан назначил Петра Фиалу главой правительства Чехии

В Чехии в воскресенье, 28 ноября 2021 года, в замке Ланы, в одной из двух официальных резиденций президента республики, состоялась церемония назначения премьер-министра Петра Фиалы.

Как сообщалось на сайте президента Чешской Республики, церемония назначения главы правительства была подготовлена так, чтобы обеспечить соблюдение требований Конституции в условиях чрезвычайного положения и действующих гигиенических мер.

У президента Чехии Милоша Земана на днях подтверждён COVID-19.

Конституционный акт, как было заранее объявлено, проходил в соответствии со строжайшими гигиеническими мерами. Президент республики выразил личное согласие на все меры и готовность принять их в своих интересах. Президент, в инвалидной каляске, был отделён от присутствующих специальной прозрачной стеной. В то же время между главой государства и назначенным премьер-министром обеспечивалсявизуальный и звуковой контакт.

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