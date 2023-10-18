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В Чехии возбудили уголовные дела по фактам пыток более 40 человек в Беларуси

Акция протеста в Минске, 13 сентября 2020 года

В Чехии возбудили уголовные дела по фактам пыток в Беларуси во время протестов после президентских выборов в 2020 году – в Чехии проживают более 40 жертв пыток, вынужденно покинувших Беларусь. Об этом сообщил заместитель министра юстиции Чехии Карел Дворжак во время встречи с заместителем руководителя Объединенного переходного кабинета (ОПК) Беларуси Павлом Латушко.

На встрече также обсуждалось использование инструментов универсальной юрисдикции для привлечения к ответственности виновных в преступлениях против человечности в Беларуси.

Во время встречи с председателем Палаты депутатов Чехии Маркетой Адамовой Павел Латушко передал список предлагаемых санкций против представителей режима Александра Лукашенко.

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