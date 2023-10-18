В Чехии возбудили уголовные дела по фактам пыток в Беларуси во время протестов после президентских выборов в 2020 году – в Чехии проживают более 40 жертв пыток, вынужденно покинувших Беларусь. Об этом сообщил заместитель министра юстиции Чехии Карел Дворжак во время встречи с заместителем руководителя Объединенного переходного кабинета (ОПК) Беларуси Павлом Латушко.

На встрече также обсуждалось использование инструментов универсальной юрисдикции для привлечения к ответственности виновных в преступлениях против человечности в Беларуси.

Во время встречи с председателем Палаты депутатов Чехии Маркетой Адамовой Павел Латушко передал список предлагаемых санкций против представителей режима Александра Лукашенко.