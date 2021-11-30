В Чехии задержан глава футбольной федерации Беларуси

Чешская полиция задержала председателя Белорусской футбольной ассоциации Владимира Базанова и его жену. Как сообщают чешские СМИ, полиция подозревает, что Базанов с женой приехали в Чехию на матч женских сборных Чехии и Беларуси, нарушив правила пребывания иностранцев в стране, включая и правила, установленные министерством здравоохранения Чехии.



Ранее министр иностранных дел Чехии Якуб Кульганек , которого цитирует Белорусский фонд спортивной солидарности, заявил, что Владимира Базанова депортировали бы из Чехии, если бы он действительно был там. Об этом сообщила Белорусская служба Радио Свобода.



Базанов, бывший военный, включен в санкционный список Чехии. Ранее он с женой побывал на Кипре, власти которого не объявляли никаких ограничений в отношении белорусского чиновника. Как ранее стало известно Белорусскому фонду спортивной солидарности, Владимир Базанов с супругой собирались посетить ряд выездных игр женской сборной Беларуси, в том числе матч в Опаве, Чехия. По словам источника "Радыё Свабода", у Базанова была итальянская шенгенская виза.