В Чехове дрон попал в многоэтажку, в Подольске горит склад

Украинские беспилотники в ночь на 28 июля атаковали Московскую область.

Мэр Москвы Сергей Собянин утверждает, что в направлении московского региона летело более 390 дронов, большую часть сбили "на дальних подступах". 81 украинский дрон уничтожен на подлете к Москве, написал он в своем телеграм-канале.

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв сообщил, что дрон ударил по многоэтажному дому на улице Земской в Чехове. Мэр Чехова Михаил Собакин уточнил, что в результате атаки повреждены фасад дома и две квартиры. Никто не пострадал.

Силы ПВО, по словам Воробьёва, уничтожили несколько десятков беспилотников над территориями Домодедово, Подольска, Раменского и Коломны. После падения обломков, как утверждается, загорелся дачный дом, ещё один повреждён.

Astra пишет, что после атаки дронов у котельной Чеховского регенератного завода загорелись шины. Информацию подтвердил Собакин. По его данным, на территории завода "произошло возгорание резины". В 800 метрах от завода, по данным издания, находится другой завод – "Гидростальконструкция", об атаке на который писал украинский мониторинговый канал Exilenova+.

В Коледино в Подольске, по данным телеграм-каналов, включая Astra, загорелся склад логистической компании 3PL. Рядом находится склад Wildberries. В компании заявили, что он "работает в штатном режиме". Ранее в разных регионах были атакованы склады именно этой компании.

В Минобороны России отчитались, что силы ПВО сбили 356 украинских беспилотников над территориями более 10 регионов. Сколько сбить не удалось - не сообщается. Украинское командование удары пока не комментировало.



