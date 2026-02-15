В Челябинске мужчина с ножом напал на прихожан храма

В Челябинске мужчина напал с ножом на прихожан храма во время утренней службы, пострадали две женщины.

Как сообщает официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, подозреваемый задержан – это мужчина 2001 года рождения. "Установлено, что мужчина состоит на учете в специализированном медицинском учреждении", – написала Волк. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.

По данным телеграм-канала Baza, инцидент произошел в церкви иконы Божией Матери "Нечаянная Радость" – она находится на территории челябинской ГКБ № 1. Нападавший ранил сестру-послушницу и прихожанку - их госпитализировали.