В Челябинске закрыто дело по "дадинской статье" против подростка

В Челябинске полиция прекратила уголовное дело по так называемой "дадинской статье" о неоднократных нарушениях правил проведения митингов в отношении 18-летнего активиста движения "Весна" Александра Кашеварова. Об этом сообщает "Апология".

Полиция прекратила уголовное дело в связи с тем, что не обнаружила в действиях Кашеварова состава преступления.

Активист был задержан на несогласованном митинге 21 апреля этого года в поддержку оппозиционера Алексея Навального. 30 апреля против Кашеварова, который тогда ещё не закончил школу, возбудили уголовное дело, а на следующий день сняли с рейса в аэропорту Екатеринбурга. В квартире родителей активиста прошли обыски. Позднее он покинул Россию и попросил политическое убежище в Нидерландах.

До задержания на митинге 21 апреля, Кашеварову уже назначали 20 часов работ за пикет, штраф в 20 тысяч рублей за митинг 31 января и арест на пять суток за анонс акции памяти политика Бориса Немцова.

"Дадинской" называется статья Уголовного кодекса России за "неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования". В 2015 году московский активист Ильдар Дадин впервые получил реальный срок – три года колонии – по этой статье. Впоследствии по ней осудили ещё нескольких человек.